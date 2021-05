O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira. EFE/Rodrigo Jimenez

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, advertiu o Marrocos nesta terça-feira que irá garantir sua integridade territorial "com todos os meios necessários", após a chegada maciça de imigrantes marroquinos à cidade espanhola de Ceuta, no norte da África, nas últimas horas.

Em um breve discurso, Sánchez avaliou o que aconteceu em Ceuta, onde desde ontem chegaram cerca de 6.000 imigrantes marroquinos, muitos dos quais já foram enviados de volta ao seu país.