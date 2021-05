O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, expressou nesta terça-feira ao presidente da Argentina, Alberto Fernández, seu apoio à renegociação da dívida que o país sul-americano trata com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que foi agravada pela pandemia do coronavírus.

Sánchez recebeu Fernández hoje no Palácio Moncloa, sede do Executivo espanhol, como parte da viagem oficial do governante argentino por vários países europeus com o objetivo de obter apoio nas tratativas com a instituição financeira internacional.