19 out 2020

EFE Barcelona (Espanha) 19 out 2020

As muralhas de Raqqa são um dos monumentos que devem ser restaurados. EPA/AHMED MARDNLI

O Instituto Milá y Fontanals (FMI) de Pesquisa em Humanidades de Barcelona (Espanha) supervisionará a reparação e conservação dos monumentos danificados pelo Estado Islâmico (EI) na cidade de Raqqa, na Síria.

De acordo com o Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), no maior centro de investigação espanhol, os monumentos a serem trabalhados são as muralhas da cidade de Raqqa, o palácio Qsar al-Banat, a grande Mesquita de Al-Mansur e a Mesquita Al-Hamidi.