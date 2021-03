As restrições de entrada na Espanha para viajantes do Brasil, Reino Unido, e África do Sul que chegam de avião ou barco serão estendidas até o próximo dia 30, devido às variantes do coronavírus nesses países.

A porta-voz do governo espanhol, María Jesús Montero, informou durante entrevista coletiva após a reunião do Conselho de Ministros em Madri, na qual foi acordada a prorrogação, que o objetivo é estender as limitações que já existem para mais duas semanas, procurando conter a progressão da doença.