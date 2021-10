Os serviços de saúde da Espanha irão administrar, a partir do final do mês, uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 (do tipo m-RNA) aos maiores de 70 anos, seis meses após receberem as duas primeiras.

Técnicos do governo e das regiões chegaram a esse acordo nesta terça-feira, de acordo com informações do Ministério da Saúde, após evidências científicas terem mostrado que a idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de forma grave da doença.