O chefe do governo da Espanha, Pedro Sánchez. EFE/JOSE COELHO/POOL

O chefe do governo da Espanha, Pedro Sánchez, pediu nesta sexta-feira aos líderes da União Europeia a ir ainda mais longe do que a proposta do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a suspensão das patentes de vacinas, e propôs acelerar sua capacidade de fabricação e distribuição.

Sánchez defendeu, em sua chegada àCúpula Social Europeia na cidade do Porto, em Portugal, ter ainda mais ambição do que o que foi proposto por Biden.