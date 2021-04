O Castelo de Coca, em Segovia, foi construido por Don Alonso de Fonseca com a autorização do rei Juan II de Castilla, em 1453. EFE/Arquivo

Como testemunhas de pedra de uma história milenar, os castelos e fortalezas da Espanha estão de portas abertas para que turistas de dentro e fora do país possam conhecer a arquitetura, as façanhas e personagens do passado, além dos mistérios e lendas de suas muralhas.

A diretora da Rede de Castelos e Palácios Turísticos da Espanha, Monica Brías, disse à Agência Efe que incentivar este tipo de turismo entre estrangeiros - que até a pandemia de covid-19 eram a maioria dos visitantes - era um compromisso com um "turismo de qualidade", mas agora, com as restrições impostas para conter o vírus, o objetivo é estimular os habitantes a viajar para destinos mais perto de casa e se aproximar da história e da cultura de onde vivem.