O secretário de Estado de Turismo da Espanha, Fernando Valdés, apostou nesta segunda-feira na criação de um certificado de vacinação harmonizado, "não como requisito para poder viajar, mas como um documento que possa facilitar a liberdade de movimento de quem provar estar vacinado corretamente".

A sugestão de Valdés foi levada ao Comitê de Crise Mundial do Turismo da Organização Mundial do Turismo, que se reúne na véspera do 113º Conselho Executivo da entidade, que ocorrerá na terça-feira.