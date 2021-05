O Congresso dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a primeira Lei de Mudança Climática e Transição Energética da Espanha, que estabelece o caminho para acabar com a venda de carros poluentes em 2040, cortar as emissões e alcançar a descarbonização total.

A nova lei, que passará a valer um dia após ser publicada no Diário Oficial, avançou com os votos dos partidos que apoiam o governo presidito pelo socialista Pedro Sánchez e a abstenção do principal partido da oposição, o conservador Partido Popular (PP).