O governo da Espanha aprovou um pacote de medidas de apoio ao turismo, hotéis, restaurantes e pequenos comércios, entre elas a redução dos aluguéis e a concessão de ajudas fiscais, um plano "ambicioso" de 4,22 bilhões de euros (cerca de R$ 26 bilhões).

As medidas, aprovadas nesta terça-feira no conselho de ministros, são direcionadas a setores com grande impacto na economia e no emprego que tiveram as atividades prejudicadas pela pandemia de covid-19, explicou a ministra da Fazenda, María Jesús Montero.