Os eventos esportivos poderão voltar a ser realizados com 100% do público na Espanha a partir do dia 4 de março, decisão tomada nesta quarta-feira devido à queda na incidência da covid-19 no país, embora os números diários de contágios e mortes continuem elevados.

O acordo foi firmado entre o Ministério da Saúde e os governos regionais para aumentar a capacidade permitida a partir dessa data. Atualmente os limites são de 85% da capacidade em lugares abertos e de 75% em instalações fechadas.