A Espanha registrou nesta sexta-feira um novo recorde de vacinação contra a covid-19, com 504.823 doses administradas em um único dia, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Com isso, o país chegou a um total de 16,3 milhões de doses aplicadas, quase 93% das 17,4 milhões que recebeu de Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen.