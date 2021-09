A Espanha alcançará nos próximos dias o objetivo traçado pelo presidente do governo do país, Pedro Sánchez, de doar 7,5 milhões de vacinas contra a covid-19 para nações da América Latina, segundo confirmou nesta segunda-feira a secretária de Estado de Cooperação Internacional, Pilar Cancela.

A integrante do Executivo fez anúncio durante discurso no painel na Conferência sobre o Futuro da Europa, organizado pela bancada do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) no Congresso local.