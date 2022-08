O tribunal de Tarragona, no leste da Espanha, condenou Jean Luc Aschbacher, líder da maior rede de pornografia infantil desmantelada no país, a 240 anos de prisão, e outro participante do grupo criminoso, Christian Bernard Georges Arson, a 19 anos.

Aschbacher foi condenado por aliciamento de menores - sujeitando-os a abusos sexuais dos quais ele próprio participou, produzindo e distribuindo pornografia infantil - e por integrar uma organização criminosa.