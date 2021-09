A Espanha entregou à América Latina mais de seis milhões de doses de vacinas contra a covid-19, com base no compromisso do governo espanhol de distribuir até 22,5 milhões de doses para outros países em 2021 através do consórcio Covax e reduzir a discrepância entre os hemisférios Norte e Sul.

A ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias, informou nesta segunda-feira confirmou a entrega em discurso no 71º Comitê Regional OMS-Euro, no qual afirmou que o governo espanhol busca promover o multilateralismo e defender a saúde pública na Europa e em todo o mundo.