O Ministério da Saúde da Espanha confirmou 8.866 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira, 4.410 delas nas últimas 24 horas, elevando o número total para 543.379 infecções, e o número de mortes está em 29.628, com as 246 vítimas registradas nos últimos 7 dias.

De acordo com esses dados, quase 40% das novas infecções nas últimas 24 horas foram registradas em Madri, com 1.728 casos, elevando o total da região para 152.185, enquanto o País Basco fica em segundo lugar, com 633 novos positivos desde ontem, e Andaluzia em terceiro, com 366.