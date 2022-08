O ministro de Indústria, Comércio e Turismo da Espanha, Reyes Maroto, confirmou nesta quarta-feira que a Colômbia é um "parceiro econômico de primeira linha" na América Latina, ao discursar em uma reunião sobre cooperação empresarial hispano-colombiana liderada pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Maroto destacou a "relevância que a Colômbia tem para Espanha do ponto de vista econômico e comercial", sublinhando que é o segundo maior investidor no país latino-americano depois dos Estados Unidos, e o "interesse mútuo" que se traduz no empenho de ambos os governos em reforçar as relações.