A Espanha tem a pandemia da covid-19 praticamente controlada, com níveis de contágio e mortes próximos do baixo risco, em um momento no qual 77,3% da população recebeu a dosagem total da vacina contra a doença, o que permite diminuir as restrições sociais e sanitárias.

A incidência de contágios continua caindo: nos últimos 14 dias houve 58 novos casos por 100 mil habitantes, informou nesta sexta-feira o Ministério da Saúde. Há várias regiões em que esse dado está abaixo de 50, ou seja, no nível considerado de baixo risco.