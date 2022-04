A secretária de Estado de Comércio da Espanha, Xiana Méndez, destacou nesta sexta-feira que o governo do país vê com expectativa e confiança o processo de mudança que o Chile está passando e que, assim como os empresários espanhóis, ela acredita que as agendas que ambos os governos compartilham abrem uma oportunidade para aumentar, fortalecer e diversificar os investimentos e o comércio, tanto bilateralmente como no âmbito de um acordo com a União Europeia.

Em entrevista concedida à Agência Efe no final de uma visita de trabalho, Méndez elogiou um plano de gestão que "prioriza questões como meio ambiente, padrões sociais, a perspectiva de gênero e a importância da coesão regional", e disse que se trata de uma agenda que "a Espanha conhece muito bem e à qual os empresários espanhóis também se integraram em suas estratégias de investimento e internacionalização".