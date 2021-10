Os jovens espanhóis de 18 anos receberão em 2022 um vale de 400 euros (cerca de R$ 2.500) para gastarem em diversas áreas culturais, anunciou nesta quarta-feira o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez.

O chefe do Executivo garantiu que a medida, que será incluída no orçamento do Estado para 2022, servirá para ajudar a indústria cultural do país, que foi duramente atingida pelas consequências da pandemia de covid-19, além de proteger os jovens e aproximá-los da cultura.