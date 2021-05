As comunidades autônomas da Espanha seguem buscando amparo jurídico para poderem adotar medidas para controlar a pandemia do coronavírus após o fim do estado de emergência no país, levando em conta as enormes festas que aconteceram no último final de semana em algumas cidades.

O presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, destacou nesta segunda-feira que as comunidades têm capacidade de adotar restrições sem a necessidade de alterar a lei em todo o país, o que vem sendo defendido pela oposição.