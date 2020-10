O governo da Espanha aprovou, nesta sexta-feira, a declaração de estado de alarme em Madri para evitar a propagação do novo coronavírus, segundo disse o chefe do Executivo, Pedro Sánchez, à presidente da região da capital, Isabel Díaz Ayuso.

De acordo com fontes do Palácio da Moncloa, na conversa entre os dois, Ayuso pediu a Sánchez mais tempo para decidir entre as opções que o governo colocou sobre a mesa após a Justiça rejeitar as restrições aplicadas na capital espanhola e em vários municípios vizinhos, mas o chefe do governo disse que se deve proteger a saúde pública agora.