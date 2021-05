O secretário de Estado de Turismo do governo espanhol, Fernando Valdés, pediu nesta quarta-feira aos países do espaço de Schengen a flexibilização das restrições com outros países e ressaltou a importância do "formato de destino seguro" com o "certificado digital", que permite a mobilidade das pessoas vacinadas, que realizaram testes ou que possam provar que se recuperaram da covid-19.

Em declarações à Agência Efe antes de discursar em seminário do Parlamento Europeu em Madri sobre viagens e turismo, Valdés destacou a necessidade de "começar a trabalhar com a flexibilização das restrições com outros países", que, segundo comentou, estão "em processo e desenvolvimento do plano de vacinação similar ao dos outros membros da União Europeia".