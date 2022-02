O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, defendeu nesta sexta-feira uma aposta "nítida" na migração legal por parte da União Europeia (UE) e da União Africana (UA) com o desenvolvimento de iniciativas conjuntas, como as já aplicadas pela Espanha com países do norte do continente africano.

A questão da migração foi abordada no último dia da 6ª cúpula União Europeia-União Africana realizada em Bruxelas, a qual Sánchez, em entrevista coletiva, considerou ser "um ponto de virada" na relação entre as duas regiões.