O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, lamentou nesta segunda-feira que a União Europeia (UE) tenha passado anos "dando as costas" para a América Latina, já que ele considera a região "mais compatível" com a Europa em todo o mundo e que "tem que fazer parte da agenda estratégica" do bloco comunitário.

Antes de participar do Conselho de Ministros das Relações Exteriores, em Bruxelas, no qual será discutida a relação entre a União Europeia e a América Latina, Albares disse que "a voz da Espanha será ouvida" neste debate "para que haja uma verdadeira relação estratégica entre América Latina e União Europeia".