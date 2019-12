Uma operação conjunta da Guarda Civil, da Polícia Nacional e da Agência Tributária da Espanha desmantelou uma quadrilha liderada por uma colombiana e prendeu 39 pessoas em sete províncias do país por participarem de um esquema de tráfico de drogas que acontecia em lugares como salas de espera de pronto atendimento de hospitais.

Entre os detidos, um é cidadão brasileiro, 31 são colombianos, cinco são espanhóis e dois são venezuelanos, segundo a polícia. Com eles foram apreendidos 111 quilos de cocaína, um de ecstasy, armas, 41 veículos e 150 mil euros em espécie.

O grupo transportava drogas do território continental para as ilhas do país por pacotes postais e o uso de "mulas humanas". Segundo os investigadores, a organização chegou a traficar dentro de salas de espera de prontos-socorros, com os criminosos se passando por pessoas que precisavam de atendimento médico para não levantarem suspeitas.

A rede era dirigida por 'La Negra', uma colombiana com história no tráfico de drogas e cujo trabalho era facilitado por seis familiares, também de origem colombiana, que viviam na província de Toledo, na divisa com Madri.

A investigação em busca dos líderes da quadrilha se aprofundou há três meses, após a prisão, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, de um intermediário que aguardava a chegada de um pacote com 15 quilos de cocaína.

Depois da tentativa fracassada, a organização mudou o método de transporte e começou a usar pessoas que viajavam para levar drogas às ilhas em voos domésticos.