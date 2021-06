O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou nesta segunda-feira que "é absolutamente inadmissível" que Marrocos diga que as fronteiras espanholas tenham sido "atacadas", durante a entrada massiva de milhares de imigrantes saídos do território marroquino, por "desacordos e discrepâncias na política externa".

Em coletiva de imprensa com seu homólogo da Polônia, Mateusz Morawiecki, Sánchez respondeu desta forma ao Ministério das Relações Exteriores do Marrocos, que afirmou hoje em comunicado que a crise bilateral não se deve ao fato de o líder da Frente Polisário, Brahim Ghali, estar internado em um hospital espanhol, mas sim pela posição da Espanha em relação ao Saara.