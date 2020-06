Autoridades de saúde da Espanha confirmaram nesta quarta-feira que 14 imigrantes ilegais que foram resgatados em um bote e chegaram à ilha de Fuerteventura no último domingo testaram positivo para o novo coronavírus.

O governo regional das ilhas Canárias realiza exames em todos os imigrantes resgatados, e até então só tinha detectado casos esporádicos em uma ou duas pessoas por embarcação, apesar de muitos botes ou balsas rudimentares navegarem lotados, com 25 a 50 passageiros.

Os 14 imigrantes diagnosticados hoje estavam entre os 39 submetidos a testes e que foram resgatados no domingo pelo Serviço de Salvamento Marítimo Espanhol quando tentavam chegar à costa de Fuerteventura em um bote inflável que havia saído de El Ayoun, na Tunísia, no sábado.

Até 9 de junho, apenas 10 casos de coronavírus haviam sido detectados entre imigrantes ilegais em embarcações e 20 entre agentes de segurança espanhóis responsáveis por esta área, segundo o governo das ilhas Canárias.

Además, la cuarentena obligatoria de 14 días que el Ejecutivo español decretó para todo aquel que entre llegue desde el extranjero a un aeropuerto o puerto mientras continúa el estado de alarma debido a la epimdemia también se está aplicando a las pateras.

El primer caso positivo de inmigrantes llegados en patera a Fuerteventura fue diagnosticado el 5 de junio, procedía de una patera que llegó dos días antes al puerto de Gran Tarajal con 59 personas a bordo.

Além disso, a quarentena obrigatória de 14 dias que o governo espanhol decretou para quem chega do exterior em um aeroporto ou porto durante o estado de alarme no país devido à pandemia continua sendo aplicada também a quem chega em embarcações como o bote que levava esses imigrantes.

Até 15 de junho, as ilhas Canárias tinham recebido 2.642 imigrantes em 84 barcos, um número seis vezes maior que o do mesmo período em 2019 e próximo ao registrado em 2018 (2.698), de acordo com dados do Ministério do Interior espanhol.