O governo espanhol disse entender que o líder da Frente Polisario, Brahim Gali, internado em um hospital na Espanha para tratar sintomas da Covid-19 - o que provocou protestos por parte do governo do Marrocos -, deixará o país quando se recuperar.

O anúncio foi feito nesta terça-feira pela porta-voz do governo, María Jesús Montero, após a reunião do Conselho de Ministros, que insistiu que o que o Executivo quer é que Gali colabore com os poderes do Estado e com a Justiça, como fez nesta terça-feira prestando depoimento na Audiência Nacional da Espanha por duas queixas apresentadas contra ele.