O Ministério das Relações Exteriores da Espanha reiterou nesta sexta-feira que "não reconhece" nem o "regime" de Nicolás Maduro, nem as eleições parlamentares previstas para 6 de dezembro no país sul-americano, por "não garantir os princípios democráticos básicos".

A secretária de Estado espanhola para Assuntos Exteriores e América Latina, Cristina Gallach, ressaltou esta posição durante sua presença, hoje, no Comitê de Assuntos Latino-Americanos do Senado espanhol, onde ela delineou as linhas gerais de seu departamento.