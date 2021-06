O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta quarta-feira que o país doará mais 15 milhões de vacinas contra a Covid-19 à América Latina, no âmbito do mecanismo de solidariedade internacional Covax, com o que a contribuição espanhola comprometida até agora para a região é de 22,5 milhões de doses.

Sánchez fez o anúncio em um vídeo gravado para a cúpula virtual da iniciativa Gavi Covax AMC, vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS), com o objetivo de arrecadar fundos para distribuir 1,8 bilhão de vacinas entre os países em desenvolvimento.