A Espanha e o Cazaquistão pactuaram nesta segunda-feira "fortalecer ainda mais" a relação bilateral com a assinatura de vários acordos sobre ciência e tecnologia, agricultura e cooperação.

A ministra das Relações Exteriores espanhola, Arancha González Laya, reuniu-se com o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores cazaque, Mukhtar Tileuberdi, com quem também analisou vários assuntos das agendas bilateral e internacional, especialmente a situação na Ásia Central e a situação no Afeganistão.