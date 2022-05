As fronteiras terrestres de Ceuta e Melilla - cidades espanholas no norte da África - com Marrocos serão reabertas na próxima terça-feira, depois de ficarem fechadas por mais de dois anos como resultado da pandemia de covid-19 e de uma crise diplomática entre o governo da Espanha e o marroquino.

O ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, anunciou nesta quinta-feira a data de reabertura, que coincide com o primeiro aniversário da entrada ilegal, em Ceuta, de milhares de pessoas procedentes do Marrocos, no auge da crise diplomática entre os dois países.