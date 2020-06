O Ministério da Saúde da Espanha atualizou nesta sexta-feira o número de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, com 28.313 vítimas, representando 1.177 a mais das que foram registradas até o momento.

A divulgação do número de mortes permaneceu congelado durante 12 dias, à espera que as comunidades autônomas validassem os casos individualmente e os encaminhassem ao Ministério, explicou o epidemiologista Fernando Simón, porta-voz da saúde da pandemia, durante entrevista coletiva hoje, ao lado do ministro da Saúde, Salvador Illa.

"Nunca houve uma tentativa de esconder os mortos. Sim, pode ter havido erros", admitiu Simón, especificando que os dados se referem apenas às pessoas que morreram com um diagnóstico positivo de coronavírus confirmado por PCR.

De acordo com o Sistema de Monitoramento Diário da Mortalidade (MoMo), entre 17 de março e 25 de maio, ocorreram 43 mil mortes a mais do que o esperado estatisticamente para a época, dados que diferem muito dos oficiais.

Esse sistema, lembrou Simón, refere-se à mortalidade por todas as causas, o que significa que a razão da morte de cerca de 15 mil pessoas ainda precisa ser determinada, um processo que pode levar até um ano.

A preocupação agora está no controle de surtos que ocorreram em diferentes partes da Espanha.

Os 34 surtos detectados no último mês e meio são de diferentes áreas, segundo fontes de saúde. Nove deles estão associados a matadouros, alguns estão associados a trabalhadores sazonais agrícolas que foram infectados na França ou que se deslocaram entre províncias e outros com funcionários de empresas espanholas relacionadas a Lisboa, onde houve um recente surto de Covid-19.

Segundo o ministro da Saúde, os nove que permanecem ativos e afetam 82 pessoas estão "sob controle". EFE

nac-ajs/phg

(foto)(vídeo)