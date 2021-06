O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta sexta-feira que no próximo dia 26 de junho será eliminada a obrigatoriedade do uso da máscara em espaços externos, imposta desde o início da pandemia do coronavírus.

Sánchez tornou esta decisão pública na cidade de Barcelona, onde participa hoje no encerramento de um evento com empresários catalães.