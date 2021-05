A Espanha enviará equipamento médico para a Índia em resposta ao apelo internacional de ajuda para enfrentar a pandemia de coronavírus no país, que tem a maior taxa mundial de positivos - uma média de 380.000 infectados por dia - e o terceiro maior número de mortes, atrás apenas de Estados Unidos e Brasil.

Representantes das autoridades espanholas de Cooperação e Saúde, juntamente com o embaixador da Índia na Espanha, Sanjay Verma, dirigiram-se nesta quinta-feira ao aeroporto de Barajas, em Madri, para supervisionar o carregamento do equipamento que será enviado amanhã ao país asiático em um voo comercial com escala na Arábia Saudita.