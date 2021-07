A ministra da Indústria, Comércio e Turismo da Espanha, Reyes Maroto, disse esperar que o impacto da incidência acumulada de infecções pelo coronavírus registrado nos últimos dias tenha "um pequeno impacto" na campanha turística do país.

Em declarações a jornalistas em Washington após a conclusão dos encontros de dois dias com agentes econômicos e representantes do governo dos Estados Unidos, Reyes disse que a campanha turística deste ano é "muito diferente" da realizada no ano passado graças à vacinação contra a covid-19, que "minimiza os riscos de contágio".