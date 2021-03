A Espanha conseguiu estabilizar a incidência de contágio da chamada terceira onda de coronavírus, em fase de declínio do número de infecções diárias e da pressão sobre as unidades de terapia intensiva, mas o número de mortes continua elevado, com 141 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas.

O Ministério da Saúde relatou hoje novamente uma leve redução na incidência acumulada por 100 mil habitantes em 14 dias, que é de 127,8, um ponto a menos do que ontem e em níveis semelhantes aos de meados de agosto.