O governo da Espanha prorrogou nesta terça-feira as limitações que impedem que voos do Brasil e da África do Sul aterrissem em aeroportos espanhóis, e que agora vigorarão até 20 de julho devido à pandemia da covid-19.

Esta foi a 11ª prorrogação das medidas de restrição a voos procedentes dos dois países e vigorará de 6 a 20 de julho, segundo informou hoje o governo espanhol.