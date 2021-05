A Espanha prorrogou nesta sexta-feira, até 31 de maio, a restrição temporária de viagens não essenciais de países terceiros à União Europeia (UE) e de associados ao espaço Schengen, no qual os controles de imigração são eliminados nas fronteiras comuns, devido à Covid-19.

O Ministério do Interior espanhol estabeleceu a nova prorrogação, que responde à recomendação do Conselho Europeu de 30 de junho sobre a restrição temporária deste tipo de viagens aéreas com destino à UE e o possível levantamento dessas limitações.