As restrições de entrada na Espanha para viajantes do Brasil, Reino Unido e África do Sul, chegando tanto por avião quanto de barco, se estendem de 2 a 16 de março, devido às variantes do coronavírus nesses países.

De acordo com um acordo governamental que entrou em vigor nesta sexta-feira, apenas poderão entrar na Espanha os cidadãos ou residentes deste país e do Principado de Andorra.