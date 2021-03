O governo espanhol explicou nesta terça-feira que se baseia na reciprocidade com outros países europeus ao permitir viagens internacionais durante a Semana Santa, enquanto a mobilidade dentro da Espanha está restringida para frear a propagação da covid-19.

A chegada de viajantes do exterior enquanto as viagens domésticas são restringidas gerou críticas no país, especialmente após um aumento das reservas turísticas estrangeiras nos arquipélagos para a Páscoa, quando o turismo doméstico não é possível, ou por casos de visitantes que chegam para comparecer a festivais ilegais em Madri para encontrar menos restrições do que nos países de origem. A porta-voz do governo espanhol, María Jesús Montero, argumentou que a Espanha faz "exatamente o mesmo, em reciprocidade com o que está sendo proposto em outros países europeus". Ou seja, aqueles que entram no país necessitam um exame de PCR negativo recente e "têm de respeitar e compartilhar exatamente as mesmas limitações" que os espanhóis.