A porta-voz do governo espanhol, María Jesús Montero. EFE/Zipi

A Espanha vai impor quarentena obrigatória a todos os indianos, já que não há voos diretos com aquele país, como medida de controle sanitário antes do aparecimento de uma nova variante do coronavírus.

O anúncio foi feito nesta terça-feira pela porta-voz do governo espanhol, María Jesús Montero, lembrando que, como não existem voos diretos entre Espanha e Índia, não podem ser tomadas medidas para sua proibição, como fizeram outros países europeus.