A Espanha doou mais de 50 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para a América Latina, através do programa internacional de distribuição Covax, da Organização Mundial da Saúde (OMS), conforme revelou nesta segunda-feira o ministro de Relações Exteriores do país europeu, José Manuel Albares.

O integrante do governo presidido por Pedro Sánchez reforçou hoje o compromisso da Espanha com uma resposta solidária e multilateral da pandemia, assim como com a meta de vacinação da população mundial, durante reunião convocada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.