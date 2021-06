Cerca de um terço da população da Espanha já completou o esquema de vacinação contra a covid-19, após uma nova atualização nesta quinta-feira do registro oficial diário de doses administradas.

Pouco mais de 15,6 milhões de pessoas, o equivalente a 32,9% da população, completou o esquema de vacinação, seja com duas doses ou uma dependendo do tipo de vacina, segundo dados do Ministério da Saúde espanhol.