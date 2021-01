O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, manifestou "preocupação" com a invasão do Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, por apoiadores do presidente americano, Donald Trump.

"Acompanho com preocupação as notícias vindas do Capitólio, em Washington. Confio na força da democracia dos Estados Unidos", disse Sanchez nas redes sociais.