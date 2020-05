A Espanha registrou uma estabilização das mortes por Covid-19 nesta quarta-feira, com 184 novas vítimas nas últimas 24 horas, e também em novos casos, com 439 infecções, informou o Ministério da Saúde local.

Os óbitos são oito a mais do que ontem e agora totalizam 27.104, enquanto os casos detectados do novo coronavírus no país chegam a 228.691 até o momento.

O número de pacientes recuperados já atingiu 140.823, com mais 1.843 nas últimas 24 horas.

A evolução da pandemia é "muito favorável" na Espanha, como afirmou hoje o diretor do Centro de Alertas de Saúde e Emergências, Fernando Simón, e apesar de considerar que "já estamos nos últimos casos", ele insistiu em prudência.

"Devemos reabrir nossas liberdades com muito cuidado", destacou Simón, considerando positiva a implementação de uma quarentena para viajantes que chegam a Espanha provenientes de outros países, diante do "perigo de importação" de novos casos que podem "causar novos surtos".

"A epidemia está evoluindo em todo o mundo", disse o epidemiologista, lembrando que a Covid-19 é um "problema global".

As regiões que relataram os casos mais novos na Espanha foram Catalunha e Madri, as duas onde a pandemia teve maior impacto, com 55.280 casos registrados na primeira e 65.267 na segunda.

A Espanha tem uma taxa de mortalidade de 11,9%, que não está entre as mais elevadas do mundo, mas Simón insistiu que, além desses dados, as 27.104 mortes representam "um número muito alto".