A Espanha mantém a curva descendente da incidência da Covid-19, embora tenha somado mais 91 mortes e 11.000 novas infecções durante o final de semana, de acordo com os dados oficiais divulgados nesta segunda-feira.

A incidência caiu para 129 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, cerca de seis pontos a menos do que na sexta-feira, uma vez que no final de semana o Ministério da Saúde do país não divulga dados.