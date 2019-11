O Ministério de Relações Exteriores da Espanha negou nesta sexta-feira que o Departamento de Estado dos Estados Unidos planeja sancionar o país por apoiar o governo de Nicolás Maduro na Venezuela.

O governo da Espanha disse em comunicado que entrou em contato com as autoridades dos Estados Unidos em Washington e com a embaixada do país em Madri e confirmou que tais medidas não foram propostas.

Ontem, a agência americana "Bloomberg" noticiou que funcionários do governo dos Estados Unidos estavam pressionando para impor sanções à Espanha pelo suposto apoio do país ao regime de Maduro.

Segundo a "Bloomberg", o Departamento do Tesouro dos EUA estaria considerando sanções contra o Banco da Espanha e medidas contra outras instituições onde o dinheiro do governo venezuelano está depositado.

O ministro de Relações Exteriores da Espanha, Josep Borrell, afirmou à Agência Efe que não há "nenhuma razão" para que o país seja sancionado pelos Estados Unidos. O chanceler espanhol também considerou as notícias como uma "notícia sem qualquer tipo de fundamento".

Em setembro, notícias publicadas em vários veículos de imprensa indicaram que os chavistas estavam usando o Banco da Espanha para burlar as sanções que os Estados Unidos haviam imposto sobre a Venezuela.

O Banco da Espanha negou qualquer irregularidade no uso da conta do Banco Central da Venezuela e destacou que mantém "controles específicos" sobre todos os movimentos dessa conta para "evitar que possa ser usada com fins irregulares".