A ministra para a Transição Ecológica da Espanha, Teresa Ribera, respondeu ao pedido de ajuda da jovem ativista sueca Greta Thunberg - que não viaja de avião para evitar emissões poluentes - para poder chegar a Madri e participar da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP25) que será realizada na cidade de 2 a 13 de dezembro.

No Twitter, Ribera afirmou que a Espanha adoraria ajudar Greta a atravessar o Atlântico de volta e espera entrar em contato com ela para tornar isso possível. A ativista, de 16 anos, disse mais cedo que já está no continente americano porque a COP estava marcada para acontecer em Santiago, no Chile, mas o país sul-americano desistiu de sediar o evento por causa dos grandes protestos sociais que lá ocorrem há duas semanas.